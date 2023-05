Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Bargeld

Attendorn (ots)

Aus einem "Eierverkaufshäuschen" in der Straße "Zu den Höfen" in Keseberg ist am Dienstag (9. Mai) zwischen 14 und 14:30 Uhr Bargeld gestohlen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigte ein unbekannter Täter eine kleine Handkasse und nahm danach das Geld mit. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Der Wert der Beute liegt im zweistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell