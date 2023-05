Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (10. Mai) gegen 21:40 Uhr auf der K 7 zwischen Dünschede und Heggen ereignet. Dabei befuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 24-Jähriger mit einem Pkw und zwei Insassen im Alter von 47 und 26 Jahren die Straße in Richtung Heggen. Vor einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke, durchbrach ein Brückengeländer und kam anschließend auf der Brücke zum Stehen. Der 24-Jährige sowie sein 47-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Geländer und der Leitplanke im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Die Kreisstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Heggen war ebenfalls vor Ort und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

