Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

Eisenach (ots)

Eine 25-jährige Fahrerin eines Kia befuhr gestern, gegen 17.40 Uhr die K2a von Eisenach in Richtung Großenlupnitz. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Skoda befuhr die Straße "Am Grundbach" und wollte nach rechts auf die K2a einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Die PKW wurden abgeschleppt. (jd)

