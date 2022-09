Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Einparken - rund 8.000 Euro Sachschaden

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer rückwärts von der Goethestraße in die Beethovenstraße ein, um dort seinen PKW am Straßenrand zu parken. Bei dem Einparkvorgang übersah der Mann einen am Fahrbahnrand stehenden Audi. Durch den Unfall wurde die Fahrerseite des Audis stark beschädigt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei 8.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell