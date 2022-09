Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mindestens 2.000 Euro Schaden nach PKW Aufbruch - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr bemerkte eine 27-jährige Frau, dass die Scheibe auf der Fahrerseite ihres PKWs in der Alten Eppelheimer Straße eingeschlagen war. Die bisher unbekannten Täter entnahmen vermutlich in der Nacht aus dem Fahrzeug einen Laptop, ein Parfum und eine Sonnenbrille. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 500 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und am Fahrzeug erste Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, die Polizei unter 06221/99-1700 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell