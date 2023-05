Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndung nach Ladendieb erfolgreich

Olpe (ots)

Am Donnerstag (11. Mai) hat gegen 17:20 Uhr eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Hugo-Ruegenberg-Straße der Polizei einen Ladendiebstahl gemeldet. Als die Beamten eintrafen, war der Täter bereits geflüchtet. Zuvor hatte ein Angestellter beobachtet, wie ein unbekannter Mann mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol in eine mitgeführte Tasche steckte. Anschließend ging er in Richtung Kassenbereich und wartete dort, bis ihm ein weiterer Mann die Eingangstür öffnete. Er verließ den Laden, ohne die Ware zu bezahlen.

Aufgrund von Videoaufnahmen und weiterer Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt, jedoch nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser betrat aber rund eine Stunde später, gegen 18:20 Uhr, erneut den Supermarkt. Die Mitarbeitenden alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamten konnte den Mann an einem weiteren Diebstahl hindern. Sie schrieben eine Anzeige und erteilten einen Platzverweis. Die Filialleitung sprach zudem ein Hausverbot aus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell