LPI-J: Wildunfall bei Kösnitz

Apolda (ots) - In der Erfurter Straße in Apolda wurde gestern eine 33-jährige Fußgängerin angefahren. Ein 73-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Frau plötzlich zwischen zwei geparkten Pkw von rechts auf die Straße lief. Die 33-Jährige stieß mit dem rechten Außenspiegel zusammen und stürzte. Sie erlitt eine leichte Platzwunde am Kopf und eine Schürfwunde an der linken Hand. ...

