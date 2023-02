Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fassade mit Eiern beworfen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Sonntagmorgen bekannt wurde, hatten sich Unbekannte an einer Fassade eines Wohnhauses in Dornburg-Camburg ausgelassen. Der oder die Unbekannten warfen mehrere rohe Eier gegen das Haus, welches nunmehr stark verunreinigt ist. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell