POL-UL: (GP) Klein-Lkw stürzt um - BAB 8 Aichelberg

Ulm (ots)

Ein umgestürzter Klein-LKW hat am gestrigen Samstagvormittag zu einem langen Stau auf der BAB 8 geführt. Ein 25-jähriger Mann war mit seinem Klein-Lkw mit Anhänger auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er im Bereich km 163 (Aichelberg) plötzlich die Kontrolle über sein Gespann verlor. Lkw und Anhänger gerieten ins Schlingern und kollidierten mit der Mittelleitplanke. Das Zugfahrzeug kippte um und blieb quer zur Fahrtrichtung auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen liegen. Der Anhänger löste sich hierbei vom Zugfahrzeug und rollte noch einige Meter weiter und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, welche vor Ort behandelt werden konnten. Der Schaden an Gespann und Leitplanke summiert sich auf ca. 10.000 Euro. Die Bergung des Lkw und Reinigung der Fahrbahn dauerte über mehrere Stunden an.

