Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich am 27.04.23 zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des Innerstebades geparkten Skoda. Hiernach floh er in unbekannte Richtung. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

