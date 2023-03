PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach Sexualdelikt +++ Einbrecher flüchten ohne Beute +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Weiterer Diebstahl aus Pkw angezeigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach Sexualdelikt,

Friedrichsdorf, 20.03.2023

(pa)Am Montag nahm die Polizei in Friedrichsdorf einen Mann fest, der im Verdacht steht, im Laufe des Abends im Stadtgebiet mehrere Straftaten begangen zu haben, darunter eine versuchte Vergewaltigung.

Gegen 21.45 Uhr hielt sich eine Frau in den Räumlichkeiten einer in der Ringstraße befindlichen Einrichtung auf, als ein Unbekannter den Raum betrat. Dieser habe versucht, sich an der Dame zu vergehen. Die Frau machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, woraufhin mehrere Personen zu der Örtlichkeit eilten. Bei deren Eintreffen ließ der Täter von der Dame ab, um die Flucht über die Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof zu ergreifen. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei anhand guter Personenbeschreibungen gegen 22.20 Uhr einen Tatverdächtigen im Bereich der Homburger Landstraße ausfindig machen und festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich um einen in Friedrichsdorf wohnhaften 32-Jährigen mit somalischer Staatsangehörigkeit.

Im Nachgang der genannten Tat erstattete eine weitere Bürgerin Anzeige, in diesem Fall aufgrund exhibitionistischer Handlungen. Die Frau befand sich gegen 22.05 Uhr im Bereich des Tempels in der Talstraße, als sich ein Mann vor ihr entblößt habe. Nachdem die Anzeigenerstatterin laut geschrien habe, sei der Exhibitionist in Richtung Hugenottenstraße davongerannt. Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen richtet sich der Tatverdacht ebenfalls gegen den kurz darauf festgenommenen 32-Jährigen.

Zudem ist der Mann verdächtig, für den Diebstahl eines Pkw-Kennzeichenschilds in der Saalburgstraße sowie zwei Bedrohungen verantwortlich zu sein, die sich gegen 18.10 Uhr in der Bahnstraße sowie gegen 19.05 Uhr in der Straße "An den 30 Morgen" ereigneten.

Der Festgenommene wird am heutigen Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die Zeuginnen bzw. Zeugen der geschilderten Taten wurden oder selbst Geschädigte möglicher weiterer Straftaten sind, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher flüchten ohne Beute,

Weilrod, Emmershausen, Hasenpfad 21.03.2023, 03.00 Uhr bis 04.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag kam es in Weilrod Emmershausen zu einem Wohnungseinbruch, bei dem jedoch kein Diebesgut erlangt wurde. Bei dem Tatort handelt es sich um ein im Hasenpfad gelegenes Einfamilienhaus. Gewaltsam öffnete jemand die Terrassentür des Hauses, um in die Wohnräumlichkeiten zu gelangen. Vermutlich aufgrund der auf das Treiben aufmerksam gewordenen Hunde wurde die weitere Tatausführung jedoch abgebrochen und nichts gestohlen. Der Tatzeitraum wird ersten Erkenntnissen nach auf die Zeit zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Baucontainer aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße 17.03.2023, 12.00 Uhr bis 20.03.2023, 06.50 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde im Laufe des vergangenen Wochenendes auf einer Baustelle ein Container aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in der Frölingstraße. Unbekannte betraten ein dortiges Baustellengelände und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Inneren eines Baustellencontainers. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge sowie Akkus und Ladegeräte. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Weiterer Diebstahl aus Pkw angezeigt, Wehrheim, Wiesenau, 19.03.2023, 22.30 Uhr bis 20.03.2023, 06.15 Uhr

(pa)Wie am Montag bereits vermeldet, kam es in der Karlsbader Straße in Wehrheim in der Nacht auf Montag zu einem Diebstahl von Wertgegenständen aus einem geparkten Mercedes. Nun liegt der Polizei eine weitere Anzeige über eine gleichgelagerte Tat vor. Demnach wurden aus einem in der Straße "Wiesenau" geparkten BMW ebenfalls Wertsachen entwendet. Wie im Fall des Mercedes liegen auch hier keine Hinweise vor, wie das Fahrzeug geöffnet wurde. Das Diebesgut ist ebenso nahezu gleich. Wie aus dem Mercedes wurde auch aus dem BMW ein Laptop sowie ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

