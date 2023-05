Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Körperverletzung

Am Montag, 29. Mai 2023, gegen 23.30 Uhr, hielt sich ein Jugendlicher in der Brockdorfer Straße im Bereich des Schützenfestes auf, als er von drei bislang unbekannten, männlichen Personen geschubst und ihm im weiteren Verlauf ein Bein gestellt wurde. Dabei wurde er leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 13.00 Uhr, hielt sich ein 70-jähriger Mann in einem Lebensmitteldiscounter in der Wiesenstraße auf. Hier entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus seiner Jackentaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Visbek - Geldbörsendiebstahl mit anschließender Abhebung

Am Dienstag, 30. Mai 2023, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes, als sich dieser in einem Supermarkt an der Astruper Straße aufhielt. Im weiteren Verlauf wurden Abhebungen mit Bankkarten durchgeführt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Steinfeld - Geldbörsendiebstahl

Am Dienstag, 30.Mai 2023, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr, hielt sich eine 56-jährige Frau in einem Lebensmitteldiscounter in der Großen Straße auf. Hier entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl von Spitzmittel

In der Zeit zwischen Freitag, 26.Mai 2023, 15.00 Uhr und Dienstag, 30. Mai 2023, 11.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Spritzmittellager eines landwirtschaftlichen Kartoffelbetriebs in der Straße Am Riedenbach Spritzmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Einbrüche

In der Zeit von Samstag, 27. Mai 2023, 14.00 Uhr bis Dienstag, 30. Mai 2023, 08.20 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einer Lagerhalle sowie zu den Büroräumen einer Autoverwertung in der Rudolf-Diesel-Straße und entwendeten dort mehrere Katalysatoren sowie Pkw-Schlüssel.

Im ähnlichen Zeitraum, zwischen 18.00 Uhr und 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen von einer Abstellfläche in einem nebenstehenden Garten einer Autowaschanlage an der Münsterstraße einen Industrieautotrockner. Des Weiteren öffneten sie gewaltsam ein Garagentor und entwendeten diverse weitere Gegenstände.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Betrüger hatten Erfolg

Am Dienstag, 30. Mai 2023, erhielt ein Mann aus Goldenstedt eine SMS mit unbekannter Nummer von einer Person, die sich als sein Sohn ausgab. Der weitere Schriftverkehr wurde dann über WhatsApp geführt. Hier forderte die unbekannte Person den Mann auf, Überweisungen durchzuführen. Dieser Aufforderungen kam er nach, sodass ihm hierdurch ein finanzieller Schaden entstand.

Wie man sich vor diesen Betrügern schützen kann, können Sie hier nachlesen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Bitte sprechen Sie auch mit Freunden und Angehörigen darüber.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 14.00 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer au der Dinklager Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann einen gefälschten Führerschein vorlegte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 7.25 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Mann aus Diepholz mit einem Pkw und Anhänger auf der Rottinghauser Straße, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis BE war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 30. Mai 2023, gegen 13.00 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeugschlüsselwurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 30. Mai 2023, um 5.45 Uhr, fuhr eine 63-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Dinklager Straße in Richtung Dinklage und wollte nach links in die Bahnhofsstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 44-jährigen Autofahrer aus Lohne, der die Straße in Richtung Vechta befuhr. Die 63-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 30. Mai 2023, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr parkte ein 63-jähriger Mann aus Visbek seinen grauen Audi S5 Cabriolet an der Rechterfelder Straße auf dem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Als der 63-jährige zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Delle sowie weiße Lackanhaftungen an der linken Seite seines PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter der Telefon-Nummer 04445-95047-0 in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. Mai 2023, 08.50 Uhr befuhr eine 45-jährige aus Wildeshausen mit einem Pkw die Bruchweidenstraße in Goldenstedt in Richtung Lutten. Als die 45-jährige einen vor ihr fahrenden Transporter überholen wollte, scherte der Fahrer des Transporters plötzlich nach links aus, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Entführung entpuppt sich als Junggesellenabschied

Am Mittwoch, 31. Mai 2023, um 00:30 Uhr erhielt die Polizei in Vechta Kenntnis von einer einem Foto, welches in den sozialen Medien verbreitet wurde. Das Bild zeigte drei maskierte Personen, die eine vierte Person am helllichten Tag in einen PKW trugen. Weitere Erkenntnisse lagen nicht vor. Es wurden umgehend Ermittlungen zu den Umständen angestrengt. So konnte in der Nacht noch der mutmaßliche Ereignisort in Lohne ermittelt werden. Weitere Ermittlungen in den Morgenstunden des 31. Mai 2023 ergaben, dass es sich bei der "Entführungsaktion" um einen Junggesellenabschied gehandelt hat, der bereits am Wochenende gefeiert wurde. Eine Straftat konnte somit im Zusammenhang mit diesem Bild ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, dass derartige Spaßaktionen von Unbeteiligten missverstanden werden und gegebenenfalls kostenpflichtige Polizeieinsätze nach sich ziehen könnten. Daher wird geraten, die Situation schnellst möglichst aufzuklären. Dem künftigen Brautpaar wünschen wir eine glückliche gemeinsame Zukunft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell