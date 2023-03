Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei kontrolliert Ablenkungen durch elektronische Geräte

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Dinslaken mit dem besonderen Fokus auf Ablenkungen durchs Handy.

Dabei stellten die Beamten 16 PKW-Fahrer fest, welche ihr Smartphone am Steuer nutzten. Die Beamten fertigten entsprechende Ordnungswidrikeitenverfahren.

Zudem erhoben die Polizisten 54 Verwarngelder, da sie Radfahrer u.a. bei der Nutzung ihrer Smartphones erwischten. Auch erlaubte sich ein Radfahrer, im Beisein der Polizisten über eine rote Ampel zu fahren. Der Verstoß wurde entsprechend geahndet.

Zu den Verstößen gesellte sich noch ein E-Scooter Fahrer, dessen Haftpflichtversicherung abgelaufen war.

Aufgrund der Vielzahl an Handynutzungen am Steuer und am Lenker appelliert die Polizei an die Fahrzeugführer:

- Sie legen durch die Ablenkung mehrere Meter im "Blindflug" zurück. Sie können dadurch in lebensgefährliche Situationen gelangen, weil sie Verkehrszeichen oder sogar andere Verkehrsteilnehmer übersehen können. - Zudem kommt bei Zweiradfahrern hinzu, dass ihre Fahrstabilität deutlich abnimmt, wenn Sie eine Hand von der Lenkstange nehmen. - Nichts auf Ihrem Handy kann so wichtig sein, dass Sie sich oder gar Andere in Gefahr bringen. - Die Folgen eines schweren Unfalls können Sie ein Leben lang begleiten. Sei es eine Verletzung, oder die Verletzung eines anderen, für dessen Versorgung Sie aufkommen müssen.

#ThinkbeforeDrive

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell