LPI-NDH: Fahrraddiebe im Keller

Sondershausen (ots) - Ca. 1000 Euro Schaden richtete am Dienstagabend ein Feuer im Kino, An der Wipper, an. Gegen 22.30 Uhr hatte sich Rauch im Kino ausgebreitet. Mittels Notschlüssel gelangten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in das Gebäude und hatten den Brandherd schnell ausfindig gemacht. Auf einem Herd in einem Sozialraum waren Gegenstände in Brand geraten. Offensichtlich vergaß ein Mitarbeiter den Herd ...

