POL-WES: Dinslaken - Unbekannter Radfahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Moers (ots) - Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr kam es an der Kreuzung Hülsdonker Straße / Kranichstraße zu einem Verkehrsunfall, der glücklicherweise relativ glimpflich endete. Eine 87-jährige Moerserin befuhr mit einem Mercedes die Hülsdonker Straße und ordnete sich an der Linksabbiegespur ein, um in die Kranichstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 82-jähriger ...

mehr