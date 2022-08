Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus PKW

Wegberg-Merbeck/Holtmühle (ots)

Nachdem sie die Scheibe eines in der Straße Schürensteg abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen hatten, durchsuchten unbekannte Täter das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen und stahlen eine Tasche, Schlüssel sowie ein Portmonee samt Inhalt. Der Tatzeitraum lag am Mittwoch (24. August), zwischen 12.15 Uhr und 14.10 Uhr. Etwa im gleichen Tatzeitraum schlugen Diebe an einem im Holtmühlenweg geparkten PKW ebenfalls eine Scheibe ein. Bei dieser Tat erbeuteten sie eine schwarze Schultasche, in der sich unter anderem ein I Pad und ein roter Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Ausweispapieren befanden. Ob die Taten von denselben Tätern begangen wurden, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

