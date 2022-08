Selfkant-Süsterseel (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (25. August) drangen drei unbekannte Täter um kurz nach 3 Uhr am Höngener Weg gewaltsam in eine Bäckerei ein und gelangten von dort in die Räumlichkeiten weiterer Geschäfte. Aus dem Verkaufsraum eines Lotto- und Schreibwarengeschäfts stahlen die Einbrecher Zigaretten und flüchteten. Die Unbekannten trugen Kapuzen. Ein Täter war mit heller, ein zweiter mit ...

