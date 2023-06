Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines E-Bike

Am Sonntag, 28.Mai 2023 zwischen 15:00 Uhr und 15:10 Uhr wurde in Steinfeld an der Großen Straße ein Pedelec Batavus entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Diebstahl aus Gartenlaube In der Zeit von Samstag, 27. Mai 2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 31. Mai 2023, 20:00 Uhr verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenlaube in Neuenkirchen/Vörden in der Straße Am Burggraben. Es wird aus der Gartenlaube ein Rasenmäher entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (05493/913560) entgegen

Vechta -Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Mittwoch, 31. Mai 2023, 07.50 Uhr befuhr ein 51-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Windallee in Fahrtrichtung Ravensberger Straße in Vechta. Beim Rechtsabbiegen in den Dominikanerweg übersah der 51-jährige einen dort fahrenden 13-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß., wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 550,00 EUR.

Bakum - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Mittwoch, 31. Mai 2023, 13.55 Uhr wurde ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer aus Dinklage bei einem Verkehrsunfall in Bakum schwer am Bein verletzt. Der Dinklager beabsichtigte den Carumer Damm in Richtung Dinklage zu überqueren. Beim Überqueren touchierte ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta den Pedelec-Fahrer, so dass der Pedelec-Fahrer stürzte und sich schwer am Bein verletzte. Der 59-jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 100,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 31. Mai 2023, um 19.40 Uhr, touchierte ein 33-jähriger Mann aus Wilhelmshaven in der Rubensstraße beim Ausparken mit einem Baustellenfahrzeug einen Zaun. Die Polizeibeamten mussten dann feststellen, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell