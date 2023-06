Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf In der Zeit von Mittwoch, 31. Mai 2023, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 01. Juni 2023, 08.00 Uhr wurde in Vechta, Münsterstraße die Hauswand des Hauses eines 49-jährigen aus Vechta, vermutlich beim Zurücksetzen mit einem Fahrzeug, durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 29. Mai 2023 zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr beschädigt ein unbekannter Fahrzeugführer bei Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Jeep in Steinfeld an der Großen Straße. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

