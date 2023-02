Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: zwei Glatteisunfälle auf Autobahn A 98

Freiburg (ots)

In den Morgenstunden des 13.02.2023 kam es auf der Autobahn A 98, auf Höhe der Anschlussstelle Kandern/Rümmingen zu zwei gleichgelagerten Unfällen. Gegen 05.30 Uhr befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin die A 98 in Richtung Rheinfelden. Unmittelbar vor der Anschlussstelle kam sie aufgrund plötzlich auftretender Glätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr den Grünstreifen neben der Ausfädelungsspur. Am Ende dieser Spur querte sie diese und fuhr mit ihrem Fahrzeug die Schutzplanke hoch wo sie linksseitig zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Feuerwehr Weil am Rhein und Eimeldingen aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde anschließend durch einen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten nach dem ersten Unfall geriet ein 55-jähriger Pkw-Fahrer an gleicher Stelle und gleicher Ursache ebenfalls ins Schleudern. Er touchierte nach dem Schleudern die Mittelschutzplanke und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die A 98, an der Anschlussstelle Kandern/Rümmingen, gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

An beiden Fahrzeugen und den Schutzplanken entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell