Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 10.02.2023, bis Sonntag, 12.02.2023, hebelten Unbekannte in der Wintersbuckstraße eine Balkontür auf, um in ein Lehrerzimmer einer Schule zu gelangen. Aus dem Lehrerzimmer wurde eine vollautomatische Kaffeemaschine entwendet. Außerdem wurde im Rektorat eine Scheibe eingeworfen. Über weiteres Diebesgut ist hier bislang noch nichts bekannt.

