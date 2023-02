Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.02.2023, kurz vor 18.00 Uhr, kam eine 52-jährige Pkw-Fahrerin, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Pkw-Fahrer. Die 52-Jährige befuhr die Hauptstraße von Efringen-Kirchen kommend, als sie in Höhe des "Alten Rathauses" nach links in den Gegenverkehr kam und seitlich mit dem Pkw des entgegenkommenden 47-Jährigen kollidierte. Der 47-Jährige versuchte noch auszuweichen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

