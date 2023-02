Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfall zwischen Gabelstapler und Radfahrerin - Radfahrerin schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bei Aufräumarbeiten nach dem Fasnachtsumzuges kam es am Sonntag, 12.02.2023, gegen 18.40 Uhr, zu einem schweren Unfall zwischen einen Gabelstapler und einer 41-jährigen Radfahrerin. Ein 28-Jähriger fuhr mit einem Gabelstapler von einem Grundstück in die wegen der Umzugsstrecke für den Fahrzeugverkehr gesperrte Mühlestraße ein, als von links die 41-jährige Radfahrerin kam und gegen den rechten Gabelzinken stieß. Die Radfahrerin stürzte über den Lenker kopfüber auf die Fahrbahn und zog sich wohl schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Spital geflogen. Die 41-Jährige habe keinen Fahrradhelm getragen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Die Verkehrspolizei ist unter der Telefonnummer 07621 98000 erreichbar.

