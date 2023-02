Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Stromhäuschen in der Fridolingasse besprüht

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitag, 10.02.2023, kurz nach 17.00 Uhr, drei Personen mit, welche gerade in der Fridolinsgasse ein Stromhäuschen mit "Tags" besprühen würden. Bis zum Eintreffen flüchteten eine junge Frau mit schwarzen langen Haaren in Begleitung zweier Männer. Die Frau trug wohl ein schwarzes Oberteil. Zurück gelassen wurden zwei Spraydosen sowie zwei Fahrräder. Eine Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg.

