POL-FR: Lörrach: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 10.02.2023, auf Samstag, 11.02.2023, hoben Unbekannte in der Wintersbuckstraße, Höhe Hausnummer 7, zwei Gullideckel aus den Schächten und legten diese auf dem Gehweg ab. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer erkannte am Samstagmorgen, 11.02.2023, gegen 06.45 Uhr, den offenen Schacht auf der Fahrbahn zu spät und fuhr mit seinem Pkw darüber. Der am Pkw entstandene Sachschaden ist hier noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

