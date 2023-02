Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fünf Fahrzeuge im Promenadenweg zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr, bis 17.00 Uhr, wurde der Lack an fünf geparkten Fahrzeugen von einem Unbekannten mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Fahrzeuge standen im Promenadenweg im Bereich einer Gaststätte. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können. Ein vager Tatverdacht bestehe wohl gegen einen etwa 70 Jahre alten Mann. Er soll zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, trug eine grau gemusterte Kappe, eine schwarze Sonnenbrille, eine olivgrüne Jacke und eine dunkle Hose. Der Mann soll mit alemannischen Dialekt gesprochen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell