Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Donnerstag, den 01.Juni 2023, gegen 06.00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger aus Garrel mit seinem PKW, KIA die Straße Birkenmoor. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte er diese überqueren und übersah einen 31-jährigen aus Bösel, der mit seinen PKW, Skoda die Hauptstraße befuhr und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 26500 Euro.

Bösel- Diebstahl von E-Bike

In der Zeit zwischen Sonntag, den 28.Mai 2023, gegen 23.00 Uhr und Montag, den 29.Mai 2023, um 05.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff, Agattu mit blauen Streifen am Rahmen. Das Fahrrad stand zur Tatzeit verschlossen an der Westerloher Hütte in der Straße Am Kronsberg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Bösel- Diebstahl eines Versicherungskennzeichens In der Zeit zwischen Samstag, den 27.Mai 2023, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 30.Mai 2023 entwendeten bislang unbekannte Täter das Versicherungskennzeichen eines abgestellten Kleinkraftrades der Marke Peugeot. Das Kleinkraftrad stand zur Tatzeit in der Brahmsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen

