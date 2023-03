Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, 16-jährige Kleinkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Kollision mit Pkw

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (09.03.23) gegen 14.10 Uhr hat sich an der Kreuzung Kolpingstraße/Kroosgang ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 16-jährige Steinfurterin war mit einem Kleinkraftrad der Marke Honda auf der Kolpingstraße in Fahrtrichtung Nordwalder Straße unterwegs. Ein 27-jähriger Mann aus Havixbeck (Kreis Coesfeld) fuhr mit seinem Audi A4 von der Fürstenstraße kommend auf der Straße Kroosgang in Richtung Kolpingstraße. An der Einmündung Kolpingstraße wollte er nach links abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei die 16-jährige Motorradfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 16-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell