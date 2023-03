Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Blumengeschäft

Lengerich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (09.03.2023) sind unbekannte Täter in ein Blumengeschäft an der Schulstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Nebeneingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. In einem Büroraum und im Keller suchten die Einbrecher nach Diebesgut. Ob sie Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Durch den Einbruch wurde ein Alarm ausgelöst. Daraufhin wurde gegen 01.10 Uhr die Polizei verständigt. Verdächtige traf die Polizei am Einsatzort nicht mehr an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch gegeben können. Diese nimmt die Polizeiwache in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell