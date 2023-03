Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (07.03.2023), 15.00 Uhr und Mittwoch (08.03.2023), 07.00 Uhr ist im Stadtteil Eschendorf ein weißer 1er BMW aufgebrochen worden. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Siepkers Kamp, der von der Aloysiusstraße zu erreichen ist. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der hinteren rechten Tür ein und durchsuchten das Fahrzeug. Sie entwendeten nach derzeitigem Stand lediglich den Fahrzeugschein aus dem Auto. Die Höhe des Sachschadens wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Rheine unter der Nummer 05971/938-4215 entgegen.

