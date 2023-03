Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schüler angefahren

Ibbenbüren (ots)

Auf der Laggenbecker Straße hat sich am Mittwoch (08.03.2023) gegen 07.30 Uhr ein Schulwegunfall ereignet. Ein 18-Jähriger aus Lotte fuhr mit seinem VW Polo auf der Laggenbecker Straße in Richtung Lutherstraße. Ein 11-jähriger Schüler aus Ibbenbüren war mit seinem Pedelec auf dem rechtsseitig gelegenen Radweg der Laggenbecker Straße in gleiche Richtung unterwegs. Nach der Einmündung Alte Bleiche hielt der Schüler an der dortigen Fußgängerampel zunächst an, um die Fahrbahn zu queren. Als er auf die Fahrbahn fuhr, kam es zur Kollision mit dem VW Polo. Die Polizei prüft nun, wie die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls geschaltet war. Die Ermittlungen dauern an. Der Schüler hat sich leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro entstanden.

