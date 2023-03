Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, weiterer Diebstahl aus Auto am Siepkers Kamp

Rheine (ots)

An der Straße Siepkers Kamp in Eschendorf hat es zwischen Dienstag (07.03.23) und Mittwoch (08.03.23) einen weiteren Autoaufbruch gegeben.

In der Zeit zwischen 21.00 Uhr am Dienstagabend und 13.30 Uhr am Mittwochmittag schlugen unbekannte Täter zwei Scheiben an einem grauen 1er BMW ein. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz, der von der Aloysiusstraße zu erreichen ist. Das Lenkrad wurde ausgebaut und entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Rheine unter der Nummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell