Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Feuerwehreinsatz in der Straße "Längenholz"

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg gegen 17.50 Uhr in die Straße "Längenholz" in Herrenberg ausrücken, nachdem eine Anwohnerin ein Feuer auf der Rückseite der Realschule bemerkt hatte. Ein Müllcontainer, der direkt neben dem Schulgebäude stand, sowie ein Komposthaufen waren in Brand geraten. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte die Flammen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Anwohnerin waren kurz vor Entdeckung des Brandes drei noch unbekannte Kinder aufgefallen, die vom Schulgelände davon rannten. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell