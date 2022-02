Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für einen 72-jährigen Düsseldorfer endete die Autofahrt am Donnerstag (03.02.22) in Senden. Gegen 18 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann an der Bulderner Straße. Zeugen meldeten, dass er in Schlangenlinien fuhr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest war positiv. Er musste mit zur Wache nach Lüdinghausen, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Düsseldorfer die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Verfahren ein.

