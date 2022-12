Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verursachen Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Landesstr. 525 ( Willershausen - Echte),am Ortseingang Willershausen. Zeit: Donnerstag,22.12.22, 15:50 Uhr. 68-jähriger Mofafahrer aus Kalefeld befuhr die L 525 in Rtg. Willershausen und er kam am Ortseingang vermutl. aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW-Fahrer aus Kalefeld. Im weiteren Verlauf geriet der Mofafahrer in den dort befindlichen Straßengraben und er kam dort zum Stillstand. Am PKW VW -Golf entstand Sachschaden in Höhe von 500.- Euro. Die anschließende Überprüfung vom Mofafahrer ergab, dass er deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand und die gemessene AAK betrug weit über 1,1 Promille. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell