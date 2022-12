Einbeck (ots) - Einbeck / Vogelbeck (rod) Am 20.12.2022 hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 22.50 Uhr in der Mittelstraße in Vogelbeck ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt zum Haus der Geschädigten. Die Täter durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise können bei Polizei in Einbeck angegeben werden. Rückfragen bitte an: ...

