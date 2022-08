BPOL-F: Gefährliche Körperverletzung mittels abgebrochener Glasflasche

Frankfurt am Main (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen unbekannte Täter, die ca. 50 Meter Erdungskabel aus Kupfer entwendet haben. Der Tatort liegt auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main Hauptbahnhof und dem Bahnhof Höchst, in der Nähe zum Bahnübergang an der Oeserstraße in Frankfurt-Nied. Der Diebstahl wurde am gestrigen Donnerstagvormittag durch Mitarbeiter der Deutschen ...

mehr