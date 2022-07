BPOL-F: Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Offenbach am Main (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, über einen Gefahrgutaustritt aus einem Kesselwagen am Güterbahnhof in Offenbach Ost in Kenntnis gesetzt. Hierbei sollte es sich nach der Erstmeldung um einen umweltgefährlichen, flüssigen Stoff handeln. Kräfte der Feuerwehr Frankfurt am Main sowie Beamte der Bundespolizei wurden daraufhin zur ...

mehr