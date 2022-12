POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Uslar (ots) - USLAR (js) Wiesenstraße, Parkplatz "REWE-Markt", 20.12.22, 15.50 Uhr Eine Kundin des Einkaufsmarktes hat nach Beendigung des Einkaufs ihren Rucksack am Einkaufswagen hängen lassen. Als sie dies ca. 10 Minuten später bemerkte und zurückging, war der Rucksack nicht mehr vorhanden. In diesem befanden sich diverse Papiere. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/ 926000. Rückfragen bitte an: ...

