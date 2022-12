POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter etwa 500 Meter Starkstromkabel entwendet, welches auf einem Dach eines Containers in der Lange Straße verlegt war. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

