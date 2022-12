POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall mit Hund gesucht

Papenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Papenburg ausrücken. Vermutlich aufgrund von am Vortag stattfindenden Arbeiten mit einem Winkelschleifer schwelte gegen 8:15 Uhr eine geringe Menge Torf, welche in einer alten Scheune gelagert war. Die Feuerwehr Papenburg war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz und konnte den Schwelbrand schnell löschen. Es entstand ...

