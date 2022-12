Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl von Starkstromkabeln gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter in der Straße An der Haarbrücke etwa 200 Meter Starkstromkabel von einer dortigen Baustelle entwendet. In unmittelbarer Nähe wird ein weiteres etwa 70 Meter langes Starkstromkabel entwendet, welches sich ebenfalls auf einem weiteren umzäunten Baustellengelände befand. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell