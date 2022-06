LPI-GTH: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Die Gothaer Polizei ermittelt gegenwärtig wegen Diebstahls und Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am 28.05.2022, gegen 06.25 Uhr kollidierte eine Straßenbahn im Bereich der Krusewitzstraße/Inselsbergstraße mit einem Betonklotz. Ein oder mehrere Unbekannte hatten den Gegenstand zuvor an das Bahngleis gelegt. Hierbei entstand an der Bahn Sachschaden, die Schadenshöhe ist gegenwärtig nicht ...

