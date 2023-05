Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Wohnanhänger

Ein Unbekannter machte sich in den vergangenen Tagen an einem Wohnanhänger in Heidenheim zu schaffen.

Ulm (ots)

Am Montag stellte gegen 8 Uhr ein Zeuge den Einbruch in den Wohnanhänger fest. Der war seit einigen Wochen auf dem Parkplatz Seewiesengelände in Richtung Nördlinger Straße abgestellt. Der Unbekannte brach die Eingangstür auf und suchte im Innern nach Brauchbarem. Offensichtlich fand er nichts und zog ohne Beute von Dannen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche können durch die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Wenn es zu lang dauert, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

++++0947734 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell