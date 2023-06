Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Framersheim (ots)

Vier Leichtverletzte und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Abend des 15.06.2023 gegen 20:20 Uhr auf der K30 bei Framersheim ereignete. Ein 18-jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Framersheim unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links in die dortige Böschung. Von dort wurde der Pkw zurück auf die Straße geschleudert. Neben dem Fahrer befanden sich noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Alle Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu, wobei zwei Personen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten anhand der Spurenlage und Einlassungen des Fahrers feststellen, dass überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache gewesen sein dürfte. Das Unfallfahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

