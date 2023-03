Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Am 22.11.2022 wurden in Erfurt in der Baumerstraße zwei E-Bikes der Marke Fischer gefunden. Beide Räder sind vermutlich nagelneu. Da neben den Akkus auch alle Schlüssel der Räder vorhanden waren, geht die Polizei davon aus, dass es sich um Ausstellungsstücke handelt. Ermittlungen bei Baumärkten und Geschäften blieben bisher ohne Erfolg. Personen, die Angaben zur Herkunft der Fahrräder machen können werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0289090/2022 beim Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1152) zu melden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell