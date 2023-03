Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer auf Irrwegen

Erfurt (ots)

Gleich zwei Autofahrer waren gestern auf Irrwegen unterwegs. Um die Mittagszeit fuhr ein 81-jähriger Hyundai-Fahrer im Erfurter Norden gegen eine Ampel. Der Mann wollte von der Dubliner Straße auf die Hannoversche Straße abbiegen. Dabei kam er auf den Fußweg und fuhr gegen die Ampel. Diese fiel dadurch kurzzeitig aus. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Senior blieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings war sein Hyundai nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In den Abendstunden landete ein 48-jähriger Opel-Fahrer im Gleisbett der Straßenbahn. Der Mann wollte von der August-Schleicher-Straße nach links in die Nordhäuser Straße abbiegen. Dabei lenkte er zu früh ein und geriet in die Gleisanlage. Auch er wurde glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings musste sein Opel leicht beschädigt von einem Abschleppdienst aus seiner misslichen Lage befreit werden. (DS)

