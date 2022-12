POL-VER: ++ Sprengung eines Geldautomaten in Verden ++

Landkreis Verden (ots) - Ottersberg/Otterstedt. Am Donnerstagvormittag kam es gegen 9:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (L132) zwischen Ottersberg und Otterstedt. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer war auf der L132 von Ottersberg kommend in Richtung Otterstedt unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er in einer Kurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine 36-jährige ...

