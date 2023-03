LPI-EF: 53-Jähriger hinter Gittern

Erfurt (ots) - Am Mittwochmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Egstedt und Schellroda innerhalb von 45 Minuten zu drei Verkehrsunfällen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der glatten Fahrbahn endete die Fahrt für drei Autobesitzer an einem Mast, im Straßengraben bzw. an einem Baum. An allen Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Abschleppdienste transportieren die nicht mehr fahrbereiten Autos ab. ...

mehr