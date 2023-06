Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Festnahme nach Androhung von Gewalttaten

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.06.2023, 10:30 Uhr - 11:17 Uhr

Ort: Zweibrücken, Innenstadt, Festnahmeort: Alexanderplatz. SV: Nachdem es in der Nacht zum 20.06.2023 gegen 02:15 Uhr zu einem heftigen verbalen Streit zwischen einem 56-jährigen Mann und seiner Ehefrau gekommen war, der darin gipfelte, dass die Polizei den Mann der Wohnung verweisen musste, kontaktierte dieser ab dem frühen Vormittag permanent seine Ehefrau über Handy. Als diese nicht reagierte, drohte er an, sich selbst und seine Frau umzubringen. Nach ca. 45-minütiger Fahndung konnte der 56-jährige schließlich am Alexanderplatz lokalisiert und widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. |pizw

